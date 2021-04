Incorporación de los bienes comunes digitales : la participación de las empresas en el software libre y de código abierto

Birkinbine, B.. [e-Book] Incorporating the Digital Commons : Corporate Involvement in Free and Open Source Software, University of Westminster Press, 2020.

Texto completo

El concepto de “bienes comunes” se ha utilizado como marco para entender los recursos compartidos por una comunidad en lugar de una entidad privada, y también ha inspirado a los movimientos sociales que trabajan contra el cercamiento de los bienes y recursos públicos. Uno de estos recursos es el software libre y de código abierto (FLOSS). El FLOSS surgió como alternativa al software propietario en la década de 1980. Sin embargo, tanto los productos como los procesos de producción del FLOSS se han incorporado a la producción capitalista. Por ejemplo, Red Hat, Inc. es una gran empresa que cotiza en bolsa y cuyo modelo de negocio se basa enteramente en el software libre, e IBM, Intel, Cisco, Samsung, Google son algunos de los mayores contribuyentes a Linux, el sistema operativo de código abierto. Este libro explora las formas en que el FLOSS se ha incorporado al capitalismo digital. Al igual que los bienes comunes se han utilizado como marco de motivación para los movimientos sociales radicales, también ha servido a los intereses de los librecambistas, los libertarios corporativos y los estados para ampliar su alcance arrastrando los recursos compartidos de la vida social a las plataformas digitales para que puedan integrarse en el sistema capitalista global. El libro concluye afirmando la necesidad de una comprensión político-económica crítica de los bienes comunes que ponga en primer plano el trabajo (digital), la lucha de clases y la distribución desigual del poder dentro de los bienes comunes digitales, así como entre las comunidades de FLOSS y sus patrocinadores corporativos.