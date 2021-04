Datos científicos abiertos: por qué es importante elegir y reutilizar los datos adecuados

Lipton, V. [e-Book] Open Scientific Data : Why Choosing and Reusing the RIGHT DATA Matters, london: IntechOpen 2020.

Este libro muestra cómo la visión del acceso abierto a los datos científicos puede alcanzarse más fácilmente mediante un modelo por etapas que los financiadores de la investigación, los responsables políticos, los científicos y las organizaciones de investigación pueden adoptar en su práctica. Basándose en su propia experiencia con el procesamiento de datos, en los primeros resultados de los datos científicos abiertos en el CERN (la Organización Europea para la Investigación Nuclear) y en estudios de casos de datos de ensayos clínicos compartidos, la autora actualiza nuestra comprensión de los datos de investigación: qué son, cómo evolucionan dinámicamente en las distintas disciplinas científicas y en las diversas etapas de la práctica de la investigación, y cómo pueden, y de hecho deben, compartirse en cualquiera de esas etapas. El resultado es un camino flexible y pragmático para implementar los datos científicos abiertos.