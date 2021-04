Estado de la conservación y preservación de las noticias digitales

Endangered But Not Too Late: The State of Digital News Preservation. University of Missouri Libraries, 2021

Texto completo

Los resultados de una investigación de 18 meses de duración para descubrir cómo las organizaciones de noticias de EE.UU. y Europa están preservando las noticias digitales y para identificar las mejores prácticas, las áreas problemáticas y los cambios necesarios para evitar la pérdida involuntaria de contenido se han publicado hoy en el informe Endangered but Not Too Late: The State of Digital News Preservation.

Al frente de un grupo de investigadores de la Universidad de Missouri y expertos del sector en este proyecto, Edward McCain, conservador digital de periodismo de las bibliotecas de la Universidad de Missouri y del Instituto de Periodismo Donald W. Reynolds, y su equipo entrevistaron a 115 personas de 29 organizaciones de noticias, cuatro empresas de tecnología de noticias, dos agregadores de noticias y cinco instituciones de memoria, profundizando en la tecnología utilizada por estas organizaciones para comprender mejor cómo se puede preservar el contenido de las noticias digitales.

Lo que se desprende de esta investigación es que la expectativa típica de los lectores y el público, de que la preservación de las noticias es automática en la era digital, simplemente no es correcta. De hecho, lo más probable es que, a menos que las organizaciones de noticias hagan algo específico e intencionado para preservarlas, una parte o la totalidad de sus contenidos nacidos en formato digital desaparezcan en pocos años. Ya no será accesible, legible, consultable o recuperable a menos que se tomen medidas deliberadas para garantizarlo.