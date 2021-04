¿Cuál es el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación después de COVID-19?

Paunov, C. and S. Planes-Satorra (2021), “What future for science, technology and innovation after COVID-19?“, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 107, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/de9eb127-en.

La crisis de COVID-19 puede traer consigo cambios socioeconómicos duraderos que también afecten a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). Este documento analiza los efectos que la crisis de COVID-19 podría tener en el futuro de la CTI y sus políticas, basándose en las lecciones aprendidas de crisis anteriores, en un análisis de diversas fuentes de datos tempranos y en las percepciones de los debates de expertos en los foros políticos internacionales. Entre los factores que configuran el futuro de la CTI se encuentran los efectos desiguales de la crisis sobre el gasto en I+D en los distintos sectores, la adopción acelerada de herramientas y técnicas digitales y los cambios en la apertura y la inclusión de los ecosistemas de investigación e innovación. El documento también explora cómo la política de CTI podría experimentar cambios fundamentales a medida que la resiliencia, la sostenibilidad medioambiental y la inclusividad se convierten en objetivos más destacados en las agendas políticas. Esto incluye la experimentación con nuevos datos y herramientas digitales para fines políticos y enfoques políticos no convencionales, que podrían estimular la adopción de políticas de CTI nuevas y más eficaces.