50 años de historia del libro: 1958-200

Dominique Varry (dir.), 50 ans d’histoire du livre : 1958-2008, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, coll. « Papiers », 2014, 224 p., ISBN : 979-10-91281-15-7.

Texto completo

En 1958, Albin Michel publicó L’Apparition du livre, en la colección L’Évolution de l’humanité creada por Henri Berr. Esta obra, escrita por Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, no es la única que aborda la cuestión de la imprenta y la civilización del libro, pero abre nuevos caminos en su intento de escribir y pensar una historia social, política y económica. El subtítulo: “el libro, este fermento” ampliaba el horizonte y no se limitaba al libro “esta mercancía”. La publicación de L’Apparition du livre marcó también la llegada de un joven bibliotecario, Henri-Jean Martin, que entonces sólo tenía 34 años. El libro tuvo una respuesta comercial limitada al principio: se convirtió en una obra de referencia, reeditada tres veces; y sobre todo, Henri-Jean Martin continuó esta fructífera vía de investigación multidisciplinar, característica también de los años setenta. En 2008, la Enssib organizó un coloquio para celebrar el quincuagésimo aniversario de esta publicación. Son los textos reelaborados, entregados en esta ocasión, los que proponemos leer. No es de extrañar que encontremos aquí los grandes nombres de la historiografía y del pensamiento contemporáneo, desde Roger Chartier hasta Christian Jacob.