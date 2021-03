Servicios de bibliotecarios de enlace en bibliotecas universitarias: descripciones de las funciones de enlace, responsabilidades y servicios ofrecidos

Logue, Susan, John Ballestro, Andrea Imre, and Julie Arendt. Liaison Services. SPEC Kit 301. Washington, DC: Association of Research Libraries, October 2007.

Este SPEC Kit explora las funciones actuales de los enlaces en las bibliotecas de la ARL, los cambios de enfoque en sus interacciones con los departamentos académicos, si los enlaces están siendo reactivos a las necesidades del profesorado y los estudiantes, socios en la provisión de enseñanza/instrucción bibliotecaria, y pioneros en el nuevo mundo electrónico o tienen una participación limitada con los departamentos académicos. Documenta cómo las bibliotecas mezclan las actividades de las responsabilidades tradicionales de los enlaces con las nuevas tendencias fomentadas por la evolución de las necesidades de los usuarios de las bibliotecas actuales.

La encuesta se distribuyó a las 123 bibliotecas miembros de la ARL en mayo de 2007. Sesenta y seis bibliotecas -63 académicas y 3 no académicas- respondieron antes de la fecha límite, lo que supone un índice de respuesta del 54%. Sólo una de las bibliotecas universitarias no presta servicios de enlace a los departamentos académicos de su universidad; estos servicios no son aplicables a las bibliotecas no universitarias. Veintinueve de las bibliotecas que respondieron (49%) comenzaron a ofrecer servicios de enlace antes de 1980.

Este SPEC Kit incluye documentación de los encuestados en forma de descripciones de las funciones de enlace, responsabilidades y servicios ofrecidos, descripciones de puestos de trabajo y materiales de formación para los enlaces.