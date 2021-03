Directrices para el trabajo de bibliotecario de enlace en la gestión de colecciones y servicios

“Guidelines for Liaison Work in Managing Collections and Services“, American Library Association, September 29, 2008.

Preparado por Liaison with Users Committee, Collection Development and Evaluation Section, Reference and User Services Association (RUSA), 1992, revisado en 2001. Aprobado por la Junta Directiva de la RUSA, junio de 2001. Revisado en 2009 por el Liaison with Users Committee of CODES. Aprobada por el Comité de Normas y Directrices de RUSA, en enero de 2010. Aprobado por el Consejo de Administración de la RUSA en marzo de 2010.

1.0 Introducción



Con el fin de reconocer la naturaleza cambiante del trabajo de enlace y de elaborar un documento de formación para los bibliotecarios con responsabilidades en el desarrollo de colecciones, el Liaison with Users Committee of CODES (Sección de Desarrollo y Evaluación de Colecciones de la Asociación de Servicios de Referencia y Usuarios, una división de ALA) revisó las directrices existentes entre 1997 y 2000. El Comité de Normas y Directrices de la RUSA editó el documento resultante en 2001. Revisado en 2009 por el Liaison with Users Committee de CODES.

2.0 Objetivo

Este documento pretende ayudar a los bibliotecarios a identificar los grupos de usuarios de la biblioteca en varios tipos de bibliotecas y sugerir las formas en que estos grupos pueden participar en los servicios y asuntos de la colección. También puede utilizarse para identificar los objetivos y las oportunidades de formación continua para los enlaces en función de la declaración de la misión y las prioridades de su institución.

3.0 Definición del trabajo de enlace

3.1 El trabajo de enlace es el proceso mediante el cual los bibliotecarios hacen participar a los usuarios de la biblioteca en la evaluación de las necesidades y servicios de la colección y en la medición de la satisfacción de los usuarios con la colección.

3.2 El trabajo de enlace incluye la identificación de las necesidades de los usuarios, la evaluación de las colecciones existentes, la eliminación de materiales superfluos y la localización de recursos que mejoren las colecciones.

3.3 La labor de enlace permite a la biblioteca comunicar a su público las políticas, los servicios y las necesidades de sus colecciones y mejorar las relaciones públicas de la biblioteca.

3.4 La labor de enlace permite a la clientela de la biblioteca comunicar sus necesidades y preferencias al personal y al órgano rector de la misma.

3.5 Los bibliotecarios que actúan como enlaces tienen varios títulos y descripciones de trabajo.

4.0 Formación y apoyo a los enlaces de la biblioteca

4.1 La formación, los intereses y la experiencia profesional de enlace en las bibliotecas deberían reflejar, en la medida de lo posible, los intereses y las necesidades de las comunidades a las que se dirigen.

4.2 El apoyo institucional debe desarrollar o mejorar los conocimientos y habilidades de los enlaces mediante la formación continua, la capacitación en el trabajo, los acuerdos de tutoría, las reuniones formales e informales, el tiempo para desarrollar relaciones de enlace con grupos externos y la orientación sobre las operaciones relacionadas (incluidos los servicios fiscales y técnicos, el suministro de literatura profesional y el acceso a grupos de apoyo electrónico).

5.0 El trabajo de enlace en las bibliotecas públicas

5.1 Política de desarrollo de la colección

5.1.1 Proporcionar políticas detalladas de desarrollo de la colección que definan los parámetros de los recursos y servicios y describan los mecanismos para modificar las políticas.

5.1.2 Poner la política de desarrollo de la colección a disposición del personal y de los usuarios.

5.2 Usuarios

5.2.1 Reconocer que algunos usuarios tienen necesidades e intereses especiales que requieren una evaluación y gestión de la colección específica.

5.2.2 Los usuarios incluyen, entre otros, a los lectores recreativos, los grupos cívicos, los organismos gubernamentales, los empresarios, las personas mayores, las personas con discapacidad, los estudiantes, los profesores, las poblaciones institucionalizadas, lectores no ingleses y personas que participan en programas de alfabetización.

5.3 Actividades de enlace

5.3.1 Involucrar a la clientela en la gestión de la colección en la medida de lo posible, con el fin de garantizar que los materiales satisfagan las necesidades de los usuario y que éstos conozcan los materiales y los servicios de que disponen.

5.3.2 Las actividades formales sugeridas incluyen, entre otras, las siguientes: programas de divulgación dirigidos a grupos de usuarios insuficientemente atendidos; relaciones de cooperación con instituciones y organizaciones educativas; coordinación con el personal de la biblioteca que ofrece programas para adultos y jóvenes; interacción con las secciones de los Amigos de la Biblioteca y los consejos consultivos; formación de grupos específicos de usuarios; y establecimiento de un procedimiento para que el personal y los usuarios sugieran y/o ofrezcan adquisiciones.

5.3.3 Las actividades informales sugeridas incluyen, pero no se limitan a: la interacción con el personal y los usuarios sobre las necesidades de la colección; el seguimiento de los medios de comunicación locales para los materiales sugeridos; el análisis de los datos de uso de la colección; y el trabajo en los mostradores de atención al público de forma regular para observar qué materiales se utilizan y qué se necesitan.

6.0 Trabajo de enlace en las bibliotecas académicas

6.1 Política de desarrollo de la colección

6.1.1 Proporcionar políticas detalladas de desarrollo de la colección que definan los parámetros de los recursos y servicios y describan los mecanismos para modificar las políticas.

6.1.2 Poner la política de desarrollo de la colección a disposición del personal y de los usuarios.

6.2 Usuarios

6.2.1 Identificar y definir los distintos grupos de usuarios (estudiantes, profesores, personal y otros) para que todos puedan comprender las expectativas de servicio.

6.3 Actividades de enlace

6.3.1 Involucrar a los usuarios en los servicios y asuntos de la colección en la medida de lo posible, para garantizar que los materiales satisfacen las necesidades de los usuarios y que éstos son conscientes de los materiales y servicios de que disponen.

6.3.2 Las actividades formales sugeridas incluyen, entre otras, las siguientes: encuestas a los usuarios de la biblioteca para evaluar su satisfacción con los recursos de la misma; reuniones periódicas con el profesorado para conocer los desarrollos curriculares previstos y para identificar nuevos recursos; comunicación de los materiales y servicios disponibles; y establecimiento de un proceso por el que los usuarios de la biblioteca puedan sugerir compras.

6.3.3 Las actividades informales sugeridas incluyen, entre otras, las siguientes: participación en organizaciones y actividades del campus; seguimiento de los medios de comunicación del campus para las actividades y eventos que afectan a las colecciones; y fomento del uso y apoyo de la biblioteca por parte de los no usuarios.

7.0 Trabajo de enlace en las bibliotecas especiales

7.1 Política de desarrollo de la colección

7.1.1 Proporcionar políticas detalladas de desarrollo de la colección que definan los parámetros de los recursos y servicios y describan los mecanismos para modificar las políticas.

7.1.2 Poner la política de desarrollo de la colección a disposición del personal y de los usuarios.

7.2 Usuarios

7.2.1 Identificar y definir las poblaciones de servicios y aclarar los niveles de servicio que deben esperar los usuarios internos y externos en función de la declaración de la misión y las prioridades de su institución.

7.2.2 Se debe alentar a los usuarios externos a utilizar los recursos de la biblioteca que apoyan sus actividades si ese uso no afecta negativamente a los usuarios internos.

7.3 Actividades de enlace

7.3.1 El personal de la biblioteca debe mantenerse al corriente de los proyectos e iniciativas de la organización, de los avances en los campos pertinentes, de la normativa y de la producción de nuevos materiales que apoyen las actividades de las instituciones mediante la interacción con otro personal y el estudio sistemático de revistas profesionales, catálogos y documentos de planificación.

7.3.2 Animar a los usuarios externos a compartir sus conocimientos sobre los avances y los recursos que mejoran la experiencia en los campos pertinentes.