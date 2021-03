Análisis económico de las colecciones científicas en las bibliotecas universitarias

Schindel, David E.; (IWGSC), Economic Study Group of the Interagency Working Group on Scientific Collections (2020): Economic Analyses of Federal Scientific Collections: Methods for Documenting Costs and Benefits. The Smithsonian Institution. Report. https://doi.org/10.5479/si.13241612.v1

The Economic Study Group of the U.S. Interagency Working Group on Scientific Collections (IWGSC) de Estados Unidos examinó los aspectos económicos de las colecciones científicas federales. Su informe proporciona un marco para los análisis económicos, incluyendo métodos para documentar sus costes de funcionamiento a largo plazo y los beneficios que generan.

Antecedentes y objetivos. El gobierno federal de los Estados Unidos lleva a cabo y/o apoya la investigación en una amplia gama de disciplinas científicas. Esta investigación suele basarse en objetos físicos que van desde los microbios hasta las rocas lunares, desde los fósiles que se remontan a miles de millones de años hasta las muestras médicas de emergencia tomadas de poblaciones humanas durante las pandemias. Los departamentos y organismos federales han tomado -y siguen tomando- decisiones estratégicas para conservar y preservar estos objetos en función de su valor potencial para usos futuros. Los miles de millones de objetos alojados en miles de estas colecciones son activos a disposición de las comunidades de investigación y desarrollo federales, no federales e internacionales.

El Congreso y la Oficina de Política Científica y Tecnológica han pedido a los departamentos y agencias que desarrollen metodologías estándar para documentar los costes y estimar el apoyo que necesitarán estas colecciones. Al mismo tiempo, conocer los beneficios generados por estas colecciones es esencial para la gestión basada en pruebas y la formulación de políticas.

El informe. En 2018, el IWGSC estableció un Grupo de Estudio Económico para desarrollar métodos para estimar los costos y beneficios asociados con las colecciones científicas federales de los Estados Unidos. El informe consultivo resultante para el IWGSC, Economic Analyses of Federal Scientific Collections, presenta un marco estándar para estimar los costes operativos a largo plazo, y describe cinco métodos diferentes para estimar y documentar los beneficios generados por las colecciones. Los métodos presentados en este informe van acompañados de ejemplos de su aplicación por parte de los departamentos y agencias federales de Estados Unidos, destacando cómo las diferencias entre las colecciones y sus misiones requieren métodos diferentes. El informe analiza los puntos fuertes y débiles de cada método y ofrece orientación a los organismos y a las recaudaciones sobre cómo seleccionar los métodos más adecuados.

Las colecciones no federales y no estadounidenses pueden encontrar este enfoque y los diferentes métodos valiosos para la elaboración de presupuestos, la gestión y el desarrollo de políticas basadas en pruebas.