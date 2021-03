Informe del programa de digitalización compartida de colecciones de HathiTrust 2021

Evaluación del programa de impresión compartida de HathiTrust (enero de 2020)

HathiTrust Releases “Shared Print Program Assessment” Report.

Texto completo

A finales de agosto de 2020, HathiTrust inició un proceso para recabar la opinión de las entonces 77 bibliotecas del consorcio sobre sus puntos de vista y opiniones acerca de su programa “Shared Print Program” The goal was not only to learn about satisfaction levels, but to also discuss and identify potential new services and enhancements for our program.

Las bibliotecas miembros de HathiTrust se han comprometido a conservar alrededor de 18,4 millones de volúmenes de monografías durante 25 años en el marco del programa Shared Print Program de digitalización compartida de HathiTrust. Estos volúmenes representan más de 5,6 millones de títulos individuales conservados en la Biblioteca Digital HathiTrust (aproximadamente el 76% de todas las monografías digitales de HathiTrust), lo que supone un paso importante hacia el objetivo principal del programa: custodiar copias impresas de todos los fondos digitales de HathiTrust.

Los objetivos principales de “Shared Print Program” son garantizar la conservación de las colecciones impresas y digitales mediante la vinculación de ambas, reducir los costes generales de la gestión de las colecciones para los miembros de HathiTrust y catalizar la gestión colectiva de las colecciones a nivel nacional/continental.

Los atributos clave del programa son

Asegurar los compromisos de retención de los fondos impresos que reflejan los títulos de libros en la colección digital de HathiTrust

Mantener una colección impresa prestable distribuida entre las colecciones miembros de HathiTrust

Reflejar el apoyo de todos los miembros de HathiTrust y proporcionarles beneficios

Aprovechar los acuerdos existentes de impresión compartida y de intercambio de recursos y evitar que se alteren las otras afiliaciones de los miembros.

La encuesta fue la primera oportunidad de HathiTrust de conocer directamente las opiniones de las bibliotecas de conservación sobre los objetivos, la satisfacción y los posibles nuevos servicios del programa de digitalización compartida. Durante la encuesta, también se organizaron 7 debates diferentes con las partes interesadas, a los que asistieron 36 participantes que representaban a 32 instituciones miembros diferentes.

La fundación de HathiTrust se basa en las asociaciones de bibliotecas con una visión de trabajo colectivo y la capacidad de hacer más como colectivo que como bibliotecas individuales. La HTSPP se basa en este concepto al crear una colección impresa compartida vinculada a la colección digital de HathiTrust. Tanto en las respuestas a la encuesta como en los debates con las partes interesadas, surgieron temas comunes. Entre ellos:

Satisfacción de los miembros y valor del programa

● La mayoría de las bibliotecas tienen un alto nivel de satisfacción con el programa HTSPP y el nivel de su propia biblioteca de participación en el programa.

● El objetivo del del programa HTSPP de preservar tanto las colecciones impresas como las digitales sigue siendo importante y es una de las principales razones por las que las bibliotecas participan.

● Varios de los servicios propuestos en el Informe del Grupo de Trabajo de Planificación del Archivo de Monografías Impresas de HathiTrust siguen siendo valorado entre los participantes, pero algunas de las ideas allí mencionadas se perciben como de menor valor hoy que en 2015

Servicios

● El programa HTSPP se considera una expansión y un servicio de la afiliación y que los miembros están implicado a participar simplemente como parte de sus funciones como miembros. Es de gran valor porque, al igual que otros servicios de HathiTrust, HTSPP demuestra que las bibliotecas pueden hacer colectivamente más que solas.

● La analítica y los datos son esenciales para mejorar los programas de digitalización compartida. HathiTrust y sus miembros necesitan estos datos para gestionar responsablemente las colecciones locales y globales, asignar valor a la impresión compartida, y tener una mejor comprensión de los riesgos de la colección.

● La preservación sigue considerándose un valor único del programa HTSPP debido a la

conexión entre lo digital y lo impreso, pero el acceso a los materiales también es importante. Sin embargo, se necesitan más datos para comprender los riesgos para la preservación derivados de la circulación para la colección global de materiales impresos compartidos.

● En general, hay muy pocas barreras para la participación en el HTSPP, pero las mejoras en torno a los requisitos y la presentación de datos, la insuficiencia de recursos locales y la falta de temas de conversación en torno al valor de la digitalización compartida son un reto para algunos.

Orientaciones futuras

● La falta de verificación y de garantías de las condiciones de los compromisos preocupa a los miembros a la hora de pensar en la conservación a largo plazo de los documentos impresos compartidos. Por otro lado, los miembros reconocieron que el hecho de no exigir la verificación de los volúmenes comprometidos hacía que las barreras para participar como socios fueran bastante bajas.

● La ampliación del programa HTSPP es fundamental para los encuestados. La ampliación de la duración de los compromisos, que actualmente es de 25 años, es menos preocupante, sino que el programa debería centrarse en nuevos compromisos, nuevos formatos y la recopilación de datos en primer lugar.