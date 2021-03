Coste total de la gestión de colecciones: creación responsable de colecciones en archivos y colecciones especiales

Chela Scott Weber, et. al. Total Cost of Stewardship: Responsible Collection Building in Archives and Special Collections. Ohio: OCLC, 2021

Texto completo

Este informe de OCLC Research es una colección de recursos diseñados para apoyar a los archivos y las colecciones especiales en la toma de decisiones informadas y compartidas sobre la creación de colecciones; reunir las consideraciones sobre la gestión de colecciones y el desarrollo de las mismas; y apoyar la comunicación entre los colegas que desempeñan funciones de curaduría, administración y servicios técnicos.

Desarrollado por OCLC Research Library Partnership’s (RLP) Collection Building and Operational Impacts Working Group, Total Cost of Stewardship Framework es un marco que propone un enfoque holístico para comprender los recursos necesarios para adquirir y administrar responsablemente archivos y colecciones especiales. Total Cost of Stewardship Framework responde al desafío actual de los atrasos descriptivos en los archivos y las colecciones especiales al conectar las decisiones de desarrollo de la colección con las responsabilidades de administración.