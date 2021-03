Centrados en el estudiante: fomentar la colaboración entre unidades para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes universitarios

Cooper, Danielle, and Rebecca Springer. “Student Focused: Fostering Cross-Unit Collaboration to Meet the Changing Needs of Community College Students.” Ithaka S+R. Ithaka S+R. 3 March 2021. Web. 18 March 2021.

Texto completo

Garantizar que los estudiantes de las universidades tengan acceso a los servicios de apoyo académico y estudiantil requiere algo más que simplemente entender las necesidades de los estudiantes: también requiere relacionar esas necesidades con modelos de servicio y estrategias organizativas factibles. Los estudiantes de las universidades navegan por ecosistemas de servicios proporcionados y apoyados por los departamentos de asuntos académicos, los departamentos de asuntos estudiantiles, las bibliotecas y el profesorado. ¿Cuál es la mejor manera de organizar y desarrollar estos ecosistemas para que se adapten a las necesidades cambiantes de los estudiantes, especialmente en medio de los trastornos de la pandemia del COVID-19?

El proyecto Community College Academic and Student Support Ecosystems (CCASSE) examina cómo se organizan, financian y dotan de personal los servicios de apoyo académico y estudiantil en las universidades sin ánimo de lucro que otorgan títulos asociados, con el fin de promover el éxito de los estudiantes de manera más eficaz. Entre febrero y noviembre de 2020, se entrevistó a 37 directores académicos, directores de asuntos estudiantiles, directores de bibliotecas, miembros del profesorado y estudiantes de colegios comunitarios de todo Estados Unidos. Las entrevistas proporcionan información sobre las estrategias organizativas cambiantes que las universidades están empleando para alinear los apoyos con las necesidades de los estudiantes; los desafíos y los factores de éxito en la conexión de los estudiantes con los recursos apropiados; el impacto de COVID-19 en las necesidades de apoyo de los estudiantes y la prestación de servicios; y las consideraciones estratégicas adicionales, como el uso de estrategias de análisis y financiación, que afectan a la forma en que las universidades toman decisiones y navegan por el cambio.