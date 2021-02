¿Son los preprints el futuro de la ciencia? Un recorrido de treinta años

Xie boya , Zhihong Shen , Kuansan Wang. Is preprint the future of science? A thirty year journey of online preprint services. arXiv: 2102.09066, 2021

Texto completo

Un preprint es una versión de un artículo científico que se distribuye públicamente antes de la revisión formal por pares. Desde el lanzamiento de arXiv en 1991, los preprints se han distribuido cada vez más a través de Internet en lugar de las copias en papel. Permiten el acceso abierto en línea para difundir la investigación original en unos pocos días, a menudo a un costo operativo muy bajo.

Este trabajo describe cómo los preprints han ido evolucionando e impactando a la comunidad de investigación durante los últimos treinta años junto con el crecimiento de la Web. En este trabajo, primero se informa de que el número de preprints ha aumentado exponencialmente 63 veces en 30 años, aunque solo representan el 4% de los artículos de investigación. En segundo lugar, se cuantifican los beneficios que aportan los preprints a los autores: los preprints llegan a una audiencia 14 meses antes en promedio y se asocian con cinco veces más citas en comparación con su contraparte sin preprint. Por último, para abordar la preocupación por la calidad de los preprints, descubrimos que el 41% de los preprints se publican en última instancia en un sitio donde son revisados por pares, y los lugares donde se publican son tan influyentes como los artículos sin una versión preprint. Además, se discute el papel sin precedentes de los preprints en la comunicación de los últimos datos de investigación durante las recientes emergencias de salud pública.

En conclusión, se proporcionan evidencias cuantitativas para revelar el impacto positivo de los preprints en los investigadores individuales y la comunidad. Los preprints hacen que la comunicación académica sea más eficiente al difundir los descubrimientos científicos de manera más rápida y amplia con la ayuda de tecnologías web. Las mediciones que se presentan en este estudio pueden ayudar a los investigadores y a los responsables de la formulación de políticas a tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar eficazmente y adoptar responsablemente una cultura de preprints.