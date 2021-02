La cultura “makerspace” y su impacto en el aprendizaje

Vecchione, Amy. “Makerspace Culture and Its Impact on Learning.” In Makerspaces in Practice, edited by Ellyssa Kroski, 53-61. Chicago: ALA Editions, 2020.

“Los Makerspaces tienen que ver con la comunidad. Tenemos que garantizar que todos los miembros de la comunidad puedan participar“.

Participante en una etnografía de Drexel sobre los makerspaces

Muchos trabajadores de la biblioteca quieren discutir y reflexionar sobre los makerspaces. Una cuestión común presente desde que comenzaron los makerspaces en las bibliotecas gira en torno a qué tipo de equipamiento debe tener un makerspace de la biblioteca. Esta pregunta suele surgir como “¿Qué debo comprar?” o “¿Qué equipamiento necesito?” o “¿Qué debo comprar para que mi makerspace tenga éxito?” Los trabajadores individuales de las bibliotecas que están empezando a incorporar los makerspaces en sus bibliotecas o que están tratando de profundizar, desarrollar y revigorizar sus makerspaces quieren saber lo que se espera, y esta es una preocupación válida. Las herramientas de tecnología que necesitarán los grupos de usuarios de cada biblioteca dependen exclusivamente de la comunidad a la que sirven. La respuesta no implica qué cosa se puede comprar o qué tecnología ayudará más a tu base de usuarios. El aspecto más importante de su makerspace es la comunidad que crea, y el recurso más importante en un makerspace es la comunidad en ese espacio, junto con los empleados, voluntarios y usuarios que lo utilizan, y cómo se comunican y colaboran en ese espacio.

Como trabajadores de la biblioteca, podemos identificar los grupos de usuarios y los servicios que cada biblioteca ofrece a esos grupos de usuarios. A partir de ahí, podemos identificar sus necesidades. ¿Qué grupos de usuarios satisface o no satisface la biblioteca? ¿Cómo podemos intentar satisfacer sus necesidades? Todos los trabajadores de la biblioteca deben pensar en los grupos de usuarios a los que sirven y en cómo esos usuarios quieren crear nuevos conocimientos y nueva información e inventar ideas. Una vez identificados los usuarios y sus necesidades de información, resulta fácil comprender los recursos que necesitan.

El orden en que esto ocurra puede no ser crítico. Uno puede comprar una impresora 3D, enviar un comunicado de prensa y averiguar a quién atrae, para luego crear más servicios a partir de ahí. Conocer a tus usuarios y tener una comunidad comprometida son los recursos más importantes que puedes tener para empezar. Desde ahí, esos usuarios establecerán las prioridades que la biblioteca debe proporcionar para el makerspace. Ser reflexivo, receptivo y flexible y repetir el diseño del espacio, especialmente cuando está empezando, ayudará en todas las decisiones sobre el equipamiento del espacio. Los trabajadores de la biblioteca pueden trabajar con esta comunidad y diseñar el espacio utilizando el diseño participativo (Users Center Desing – UCD) para que los usuarios les ayuden a decidir cómo proceder.

Los makerspaces son una comunidad. Sin los usuarios, un makerspace es una colección de equipos. Nos gusta pensar que es un espacio con una impresora pero eso es sólo un aspecto de un makerspace. Los makerspaces son lugares donde un grupo diverso de individuos se reúne para crear algo nuevo. Tienen muchas experiencias diferentes y resuelven los problemas de forma distinta a los demás. En este entorno de makerspace, pueden compartir estas experiencias y técnicas para crear algo nuevo, algo que no ha existido antes.

En conclusión, el éxito de tu makerspace dependerá de tu compromiso y de cómo definas el éxito, y luego de la evaluación para ver si has cumplido tus objetivos. En todo diseño de un makerspace, la determinación de la cultura del espacio contribuirá en gran medida a garantizar que todo el mundo utilice el espacio de forma eficaz para alcanzar los objetivos. Si su biblioteca ya cuenta con una sólida comunidad de individuos que trabajan en el espacio, es importante seguir trabajando con ellos y ayudar a los nuevos usuarios a entrar en el espacio y utilizar el equipo. Una cultura fuerte puede funcionar en ambos sentidos: para excluir e incluir. Si se diseña el espacio y la cultura de forma que pueda adaptarse al cambio cultural en función de quién entre en el espacio, la cultura mejorará y cambiará continuamente para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Quizás lo más crítico para las personas que supervisan y gestionan el makerspace es mantener un fuerte canal de comunicación. Dar a los equipos la posibilidad de ofrecer y recibir comentarios sinceros contribuirá en gran medida a garantizar una estrategia a largo plazo para crear una cultura de éxito en el makerspace. La forma de definir el éxito de tu makerspace depende realmente de ti y de las necesidades de tu comunidad. Una práctica exitosa mostrará que una amplia variedad de usuarios puede utilizar el makerspace y crear proyectos