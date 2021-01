Plan estratégico de la Torotnto Public Library: construir el éxito, la resiliencia y el bienestar ciudadano

tpl: vital to Toronto: building success, resilience and well-being for our city. Torotnto Public Library, 2020

El nuevo Plan Estratégico (2020-2024) de la Biblioteca Pública de Toronto, considerado uno de los mejores sistemas de bibliotecas del mundo, refleja las aportaciones de miles de torontonianos de todos los barrios y de socios y colaboradores de la comunidad de muchos sectores. El plan se centra en cinco prioridades estratégicas y tres facilitadores de apoyo que darán forma y guiarán el trabajo que desarrollará la biblioteca durante los próximos cinco años. El plan permite planificar a largo plazo y responder en el momento al cambio. En el nuevo Plan que hemos se puso a los torontonenses en el centro, con la ambición de construir más resiliencia, éxito y bienestar para nuestra ciudad y sus residentes.

Hay cinco prioridades:

Espacio público,

Inclusión y alfabetización digital

Desarrollo de la mano de obra

Sociedad democrática

Excelencia en el servicio público.

El enfoque en la equidad se aplica a todas las prioridades estratégicas. Este enfoque es un compromiso para entender y romper las barreras de acceso y aumentar la inclusión.

Los facilitadores son apoyos fundacionales y organizativos que permiten alcanzar los resultados. Hay tres habilitadores: asociaciones, modernización y evaluación y responsabilidad.

Los resultados a corto y medio plazo se centran en lo que supone el éxito para los ciudadanos de Toronto cuando utilizan la biblioteca. Los resultados a largo plazo tienen un impacto en la ciudad y están vinculados a iniciativas más amplias. Estos resultados son el cambio transformador que ayuda a que la ciudad tenga éxito, sea resistente y esté bien.