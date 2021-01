Makerspaces y ciberparques – La interfaz entre las personas, los lugares y la tecnología

Smaniotto Costa, C., Erjavec Šuklje, I., Kenna, T., Lange, M. De, Ioannidis, K., Maksymiuk, G., & de Waal, M. (2019). CyberParks – The Interface Between People , Places and Technology (Springer LNCS 11380 (ed.)). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13417-4

Se trata de diferentes enfoques, métodos, estudios empíricos e inquietudes sobre un fenómeno que está cada vez más en el centro de las ciencias y las estrategias: la penetración de las tecnologías digitales en el espacio urbano. Como resultado principal del proyecto CyberParks, este libro pretende fomentar la comprensión de las interacciones actuales y futuras del nexo entre las personas, los espacios públicos y la tecnología. Aborda un amplio abanico de retos y perspectivas multidisciplinares sobre los fenómenos emergentes relacionados con la penetración de la tecnología en el estilo de vida de las personas, afectando por tanto a toda la sociedad y, con ello, a la producción y uso de los espacios públicos. Cyberparks acuñó el término ciberparque para describir el espacio público mediado, ese tipo emergente de espacios urbanos donde la naturaleza y las cibertecnologías se mezclan para generar experiencias híbridas y mejorar la calidad de vida.