Los bibliotecarios escolares: resultados de la encuesta

National Survey Results

Could do better – School Librarians deliver their report card to Education Minister Nick Gibb. Great School Libraries 2019

Encuesta nacional para determinar el alcance de la provisión de bibliotecas escolares en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales

Los principales hallazgos incluyen:

9 de cada 10 escuelas de Inglaterra que participaron en la investigación tienen acceso a un espacio de biblioteca designado, disminuyendo hasta el 67% en Gales y al 57% en Irlanda del Norte;

Las escuelas con una mayor proporción de niños que reciben comidas escolares gratuitas tienen más del doble de probabilidades de no tener acceso a un espacio de biblioteca designado;

Las condiciones de empleo de los bibliotecarios y el personal de las bibliotecas están por debajo de las normas nacionales, con una baja remuneración y poca inversión en desarrollo y capacitación profesional.