Mejores prácticas en la evaluación de repositorios de acceso abierto

COAR Community Framework for Best Practices in Repositories.COAR, 2020

El propósito del marco es ayudar a los gestores de repositorios a evaluar y mejorar sus operaciones actuales sobre la base de un conjunto de buenas prácticas aplicables y viables.

En la actualidad, existen varios marcos y criterios de evaluación que se elaboraron para ayudar a los depositarios a evaluar determinadas facetas de sus operaciones (como el descubrimiento, el acceso, la reutilización, la integridad, la garantía de calidad, la preservación, la privacidad y la sostenibilidad), pero esos criterios están repartidos entre distintas organizaciones y a menudo sólo son pertinentes para una región o un tipo de depósito.

El objetivo de esta labor era reunir los criterios pertinentes en un marco global y multidimensional para evaluar las prácticas óptimas que pueden adoptarse y utilizarse en diferentes tipos de repositorios (de publicaciones, institucionales, de datos, etc.) y en diferentes contextos geográficos y temáticos.