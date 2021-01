Seis recomendaciones para la aplicación de los principios de datos FAIR en la práctica

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice. FAIR in Practice Task Force of the European Open Science Cloud FAIR Working Group.

En 2016 se publicaron los “Principios rectores de FAIR para la gestión y administración de datos científicos” en Scientific Data. Los autores tenían la intención de proporcionar directrices para mejorar la capacidad de búsqueda, la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización de los activos digitales. Los principios hacen hincapié en la capacidad de actuación de las máquinas (es decir, la capacidad de los sistemas informáticos para encontrar, acceder, interoperar y reutilizar datos sin intervención humana o con una intervención humana mínima) porque los seres humanos dependen cada vez más del apoyo informático para tratar los datos como resultado del aumento del volumen, la complejidad y la velocidad de creación de los datos.

En este informe se analiza el estado de las prácticas FAIR dentro de diversas comunidades de investigación y las políticas relacionadas con FAIR en diferentes países, y se ofrecen seis recomendaciones prácticas sobre cómo se puede llevar a la práctica el programa FAIR. Estas recomendaciones están dirigidas principalmente a las entidades de toma de decisiones de la European Open Science Cloud (EOSC), así como a los financiadores de la investigación:

Financiar la sensibilización, la capacitación, la educación y el apoyo específico a la comunidad. Financiar el desarrollo, la adopción y el mantenimiento de normas, instrumentos e infraestructura comunitarios. Incentivar el desarrollo de la gobernanza comunitaria. Traducir las directrices de FAIR para otros objetos digitales. Recompensar y reconocer las mejoras de la práctica de FAIR. Desarrollar y supervisar políticas adecuadas para los datos y objetos de investigación de FAIR.

Para garantizar los beneficios generalizados de la EOSC, es necesario mejorar las prácticas del programa FAIR. Creemos que el momento en que se presente este informe, que coincide con el lanzamiento en toda regla del CSEE, podría ayudar al CSEE, a los financiadores de la investigación y a los encargados de la formulación de políticas a tomar decisiones estratégicas cruciales sobre las inversiones necesarias para poner en práctica los principios de la iniciativa FAIR.