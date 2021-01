ReTracker: un plugin de código abierto para el seguimiento automatizado de publicaciones científicas retractadas

Ver además Zotero generará alertas de la retactacion de artículos en sus bases de datos personales

ReTracker, un plugin de código abierto para el seguimiento de artículos de revistas científicas retractadas. ReTracker ayuda a los usuarios de Zotero a detectar cualquier artículo de sus bibliotecas actuales que haya sido retraído en PubMed. En su primera versión, el plugin ReTracker añade metadatos para cada entrada en su “estado de retracción”, ya que el plugin realiza una comprobación de la caché local y envía una consulta a la base de datos de la herramienta. Si hay una coincidencia en el título completo del artículo entre la consulta y la base de datos de ReTracker, los metadatos del estado de la retracción se actualizarán.

ReTracker, es una herramienta gratuita de código abierto, y una solución necesaria que se distingue de las herramientas existentes (por ejemplo, Open Retractions, Cross-Mark, etc.), ya que permite a los investigadores gestionar sus bibliotecas de citas existentes sin esfuerzos adicionales para buscar repetidamente y marcar manualmente los documentos retractados de la(s) base(s) de datos externa(s). Con las futuras versiones, el instrumento tiene por objeto ampliar sus funcionalidades en lo que respecta a la normalización de las etiquetas de retracción, la adición de datos de retracción para otros tipos de artículos y el suministro de avisos emergentes para los complementos de los navegadores web.

