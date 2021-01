Mejores prácticas de enseñanza a distancia para bibliotecarios

Best Remote Learning Practices for Librarians

By Diana Restifo 11 days ago

Ver original

Guía

Las bibliotecas deben dar el salto digital para proporcionar recursos literarios, de investigación y de aprendizaje esenciales a todos los estudiantes.

Si bien se han escrito ampliamente de como se han tenido que adaptar los educadores a la enseñanza a distancia debido a la pandemia de COVID-19, con menos frecuencia se ha discutido cómo los bibliotecarios se están adaptando por un camino similar de aprendizaje electrónico.

Si las aulas está cerradas, también lo está la biblioteca de la escuela. ¿Cómo acceden los estudiantes a la riqueza de recursos de aprendizaje que hay dentro cuando no pueden cruzar el umbral de la biblioteca? Hasta que la pandemia disminuya, sólo hay una respuesta. Las bibliotecas deben dar el salto digital para proporcionar recursos literarios, de investigación y de aprendizaje esenciales a todos los estudiantes.

Los siguientes pasos sirven como guía para que los bibliotecarios y los lideres de las bibliotecas gestionen sus bibliotecas como recursos de aprendizaje totalmente digitales.

Desarrollar un entorno de bienvenida en línea

– Diseñar un sitio web de biblioteca acogedor y accesible, que destaque el trabajo y la vida de los estudiantes.

– Curar los recursos digitales en múltiples formatos

– Proporcionar oportunidades en línea para que los estudiantes utilicen los recursos de la biblioteca para la investigación, la exploración individual, la lectura independiente y la investigación personal.

– Recurrir a webinars, videoconferencias y herramientas de video para conectar a los estudiantes con programas especiales sobre salud, universidad y carreras, autores y libros, etc.

– Mantener actualizadas las presentaciones de libros en línea

Planificar y enseñar en colaboración

– Colaborar con los maestros en Google Classroom para planificar y aplicar lecciones que integren los conocimientos y recursos de información con el plan de estudios del aula.

– Participar en el desarrollo del plan de estudios de la escuela virtual, el departamento y el grado.

– Apoyar a los maestros con recursos digitales a petición y llegar de forma proactiva a los maestros para apoyar su instrucción.

– Facilitar la colaboración entre los maestros de las aulas utilizando los equipos de Microsoft o Google Classroom.

– Compartir la responsabilidad con los maestros de integrar la investigación, la alfabetización informática y los conocimientos tecnológicos en el plan de estudios de las escuelas en línea.

– Ayudar a estructurar las tareas de los estudiantes para que piensen e investiguen más a fondo con horas de clase virtual, correo electrónico y herramientas de respuesta en línea (por ejemplo, Google Forms, Microsoft Teams Office Hours).

– Enseñar en colaboración con los profesores de las aulas siempre que sea posible en un entorno de Google Classroom.

– Desarrollar e implementar iniciativas de lectura con videos, libros electrónicos, tareas virtuales y herramientas de colaboración entre pares para motivar a los estudiantes en la lectura independiente.

Promover el programa de estudios sobre la fluidez de la información

– Desarrollar un plan en Google Classroom sobre la integración de la fluidez de la información y las habilidades digitales en todos los grados y áreas temáticas.

– Asegurarse de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de practicar la fluidez de la información a través de recursos, evaluaciones y oportunidades de aprendizaje virtual.

– Proporcionar desarrollo profesional a los profesores con seminarios web, herramientas de videoconferencia, enlaces a recursos o contenido grabado para ilustrar cómo las habilidades tecnológicas e informativas pueden apoyar el plan de estudios y la instrucción.

Alinear la colección con el plan de estudios y las necesidades de los estudiantes

– Evaluar las necesidades e intereses de los estudiantes y profesores a través de la web y el correo electrónico.

– Administrar un formulario de Google (u otra plataforma) buscando solicitudes de profesores y estudiantes.

– Evaluar las conexiones entre las necesidades de las clases en línea y la colección de libros electrónicos de la biblioteca y otras colecciones de libros electrónicos gratuitos.

– Leer reseñas profesionales en publicaciones de la biblioteca y otras publicaciones de buena reputación para mantenerse al día sobre los recursos impresos y no impresos disponibles.

– Cure y suscríbase a los recursos gratuitos apropiados.

Enseñar tecnología

– Asegurarse de que los profesores y los estudiantes tengan acceso a los recursos electrónicos desde su casa, así como a la tecnología necesaria para acceder a ellos.

– Mantenerse al día con las últimas tecnologías y recursos electrónicos para la enseñanza y el aprendizaje desde el hogar.

– Crear lecciones en un aula en línea para capacitar a los maestros y estudiantes en el uso de los recursos electrónicos para la enseñanza y el aprendizaje.

– Integrar la biblioteca en el aprendizaje a distancia en su escuela.

– Enseñar a los estudiantes y profesores el uso ético y seguro de la tecnología desde casa.

Promover el acceso

– Desarrollar una política de horarios y una oficina virtual que facilite el acceso flexible al bibliotecario durante la jornada escolar.

– Asegurarse de que todos los estudiantes tengan carnet de biblioteca electrónica de uno o más de los tres sistemas de bibliotecas públicas locales.

– Promover la lectura independiente para todos los estudiantes como parte del programa de la escuela y los recursos electrónicos para apoyarla.

Mantener los recursos y la tecnología

– Organizar una lista de recursos electrónicos por área temática para todos los estudiantes.

– Organizar los recursos electrónicos en las áreas temáticas apropiadas en una plataforma de fácil navegación o búsqueda

– Proporcionar apoyo 1:1 a los estudiantes y/o profesores o grupos.

– Mantener un sitio web de la biblioteca con información clara que el personal y los estudiantes necesitan saber.

– Promover el uso de la biblioteca virtual a los profesores, estudiantes y familias para asegurar que la biblioteca sea un centro vital y activo de aprendizaje para toda la escuela.

– Buscar el apoyo del personal técnico y de los proveedores para integrar y utilizar los recursos electrónicos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

Comunicarse con los colegas

– Entrenar y administrar el personal de la biblioteca de forma remota utilizando los equipos de Microsoft, Google u otras plataformas en línea.

– Establecer objetivos y compartirlos con los supervisores directos.

– Colaborar con los co-bibliotecarios estableciendo responsabilidades claras de trabajo compartido.

Gestionar la financiación

– Establecer prioridades presupuestarias basadas en las necesidades de aprendizaje a distancia de los estudiantes y el personal.

– Buscar oportunidades de becas y ofertas gratuitas

– Buscar oportunidades en línea para el entorno de la biblioteca virtual, incluida la integración tecnológica de la biblioteca en subvenciones de contenido específico y para toda la escuela, según proceda.