¿Ciencias Sociales para qué?: Las batallas sobre la financiación pública de las “Otras Ciencias”

Solovey, Mark. Social Science for What?: Battles over Public Funding for the “Other Sciences” at the National Science Foundation. Mit Press, 2020

Texto completo

En los primeros años de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos estableció la National Science Foundation (NSF), una agencia civil que pronto se hizo ampliamente conocida por su dedicación al apoyo de la ciencia de primera clase. La legislación habilitante de la agencia en 1950 no hacía mención a las ciencias sociales, aunque incluía una vaga referencia a “otras ciencias”. No obstante, como muestra Mark Solovey en este libro, la NSF también se convirtió pronto en una importante -aunque controvertida- fuente de financiación pública para ellas.

El análisis de Solovey subraya el impacto a largo plazo de los primeros desarrollos, cuando la NSF adoptó una estrategia “científica” en la que las ciencias naturales representaban el estándar de oro, y creó un programa de ciencias sociales limitado a estudios “duros”. A lo largo del camino, Solovey muestra cómo los esfuerzos de la NSF para apoyar becas, formación avanzada y programas educativos se vieron conformados por acontecimientos científicos y políticos históricos, como el macartismo, el Sputnik, el liberalismo reformista de los años sesenta y un movimiento conservador de reciente creación en los años setenta y ochenta. Por último, evalúa la relevancia de la NSF en una era “post-verdad”, cuestiona el legado de su estrategia científica y pide una agencia de ciencias sociales independiente: la Fundación Nacional de Ciencias Sociales.