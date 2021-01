¿El sistema de organización que cambió el mundo? Tiene miles de años de antigüedad

The Organization System That Changed the World? It’s Thousands of Years Old By Deirdre Mask

The New York Times, Oct. 20, 2020

Ver original

La llegada del orden alfabético, argumenta Judith Flanders en “A Place for Everything,”, representó “un cambio de ver el mundo como un lugar jerárquico, ordenado, explicable y comprensible, a verlo como una serie aleatoria de eventos y personas y lugares”

En la novela “High Fidelity” de Nick Hornby, un propietario de una tienda de discos llamado Rob Fleming conmemora una mala ruptura reorganizando su colección de vinilos. Decide ordenar sus discos no alfabéticamente, sino sentimentalmente – en función de cuando cada uno de los cientos de vinilos de su colección entró en su vida-. Después de terminar, se “ruboriza con un sentido de sí mismo, porque esto, después de todo, es lo que soy”. Que sólo él pueda discernir el orden es la cuestión clave. “Si quiero escuchar, digamos, ‘Blue’ de Joni Mitchell, tengo que recordar que lo compré para alguien en el otoño de 1983, y pensé en regalárselo a ella, por razones que no quiero entrar.”

En cierto modo, el nuevo y fascinante libro de “A Place for Everything: The Curious History of Alphabetical Order”, es una meditación sobre la tarea de Rob: ¿Qué revela la forma en que ordenamos el conocimiento sobre cómo vemos el conocimiento en sí mismo? Los inventos vitales para la era de la información, como la imprenta y el transistor, no crearon conocimiento, sino nuevas formas de acceder a él. “Sin ordenar”, Flandes, historiadora social e investigadora de la Universidad de Buckingham, en Inglaterra, escribe, sin un sistema de clasificación “todo el conocimiento en el mundo estaría en grandes estanterías de libros sin clasificar, que no se podrían encontrar, no se leerían y serían desconocidos”.

Su libro registra el valor de la alfabetización en los varios miles de años posteriores al nacimiento del alfabeto en el desierto del Alto Egipto. A veces, explica Flandes, “el orden alfabético parecía una resistencia, incluso una rebelión, contra el orden de la creación divina. O posiblemente la ignorancia: Un autor que colocó a los ángeles antes que a Dios, simplemente porque la A viene antes que la D, era un autor que no había comprendido el orden del universo”. (Por ejemplo la Universidad de Harvard y Yale del siglo XVIII ciertamente entendieron el orden del universo, listando a los estudiantes por la riqueza y posición social de sus familias).

Samuel Taylor Coleridge ridiculizó la alfabetizada de la Enciclopedia Británica como “una enorme miscelánea inconexa… en un arreglo determinado por el accidente de las letras iniciales”. Pero una enciclopedia ordenada alfabéticamente era verdaderamente moderna, explica Flandes, indicando “un cambio de ver el mundo como un lugar jerárquico y ordenado, explicable y comprensible, a considerarlo como una serie aleatoria de eventos, personas y lugares”. La neutralidad del orden alfabético se convirtió en su mejor cualidad.

Explorando los sistemas de organización de obras tan variadas como las guías de predicadores, los compendios legales y los libros comunes, Flandes también se sumerge en la invención de las tarjetas de indización, los pupitres rodantes y las cartillas de lectura para niños. Considera que los occidentales tienen prejuicios contra los idiomas que no se basan en el alfabeto romano. Durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de 2008, en Pekín, por ejemplo, los comentaristas estadounidenses tuvieron lo que Thomas Mullaney, profesor de historia china en Stanford, denominó “un completo desglose exegético”, cuando los equipos desfilaron en el orden del sistema de clasificación tradicional chino. (Grecia está en primer lugar en todas las Olimpiadas; en Beijing, Guinea, Guinea-Bissau y Turquía fueron los primeros).

Flandes, una meticulosa erudita que ha escrito libros sobre el Londres victoriano y la historia de la Navidad, da prioridad a la minuciosidad, y a veces su libro se puede leer un poco como las enciclopedias sobre las que escribe. Las notas a pie de página tienen algunas de las mejores líneas. (¿Quién sabía que el Sistema Decimal Dewey fue creado por un racista antisemita al que se le pidió que dimitiera por apoyar a los clubes cristianos sólo para blancos?)

En última instancia, “Un lugar para todo” nos recompensa con una nueva visión de nuestra búsqueda para acumular conocimiento. Se siente particularmente relevante ahora que los motores de búsqueda están volviendo obsoletas las viejas formas de organizar la información. (¿Cómo organizan hoy en día los Rob Flemings sus listas de reproducción de Spotify?) Que hayamos adquirido tantos conocimientos es asombroso; que hayamos ideado formas de encontrar lo que necesitamos saber rápidamente es lo que merece este original e impresionante libro. “Pensamos”, escribe Flandes, “por lo tanto clasificamos”.