Las bibliotecas funcionan: el valor socioeconómico de las bibliotecas públicas

Libraries work: The socio-economic value of public libraries to Victorians. State Library Victoria, 2018

Texto completo

Las bibliotecas públicas son una de las últimas puertas abiertas gratis en nuestra comunidad. Contribuyen a crear comunidades fuertes y saludables proporcionando educación, combatiendo los sentimientos de aislamiento y apoyando el bienestar de los victorianos en cada etapa de su vida.

En 2016-17, las bibliotecas públicas de Victoria acogieron a más de 30 millones de visitantes, el equivalente a cinco visitas para todos y cada uno de los victorianos residente. El crecimiento de las visitas sigue superando al crecimiento de la población, una tendencia que se ha hecho evidente en los últimos 15 años.

Las bibliotecas públicas victorianas ofrecen servicios vitales a sus comunidades. Son lugares seguros y sin prejuicios que proporcionar acceso gratuito a servicios, programas e información tecnología, así como oportunidades para la interacción social y inclusión. Los beneficios indirectos de los servicios de biblioteca incluyen:

Mejora de la alfabetización lingüística y digital, alfabetización en salud comunitaria y de los resultados de la promoción de las carreras.

Complementariedad con los servicios de las instituciones de enseñanza,

Mejorar la amenidad de la zona local y la sostenibilidad ambiental.

Quienes no utilizan las bibliotecas siguen valorando los servicios de las bibliotecas públicas, sabiendo que pueden utilizar esos servicios en el futuro y que las bibliotecas públicas están a disposición de otros miembros de la comunidad.

Tiene buen sentido económico continuar invirtiendo en las bibliotecas públicas. En 2016-17, las bibliotecas públicas de Victoria generaron 1.100 millones de dólares de beneficios. Después de contabilizar los costos de operación, la contribución neta de bienestar de la comunidad se estima en 848 millones de dólares. Esto equivale a 140 dólares per cápita al año en beneficios netos para la comunidad. Por cada dólar invertido en las bibliotecas públicas de Victoria, se generaron 4,30 dólares de beneficios para la comunidad local

La actividad económica generada por las bibliotecas públicas en 2016-17 equivalía a 328 millones de dólares en el producto regional bruto. Casi el 80% de esta actividad económica se genera en el Gran Melbourne (255 millones de dólares al año). Las bibliotecas públicas emplean actualmente a más de 1.800 personas a tiempo completo. El gasto adicional y la actividad económica resultante de este empleo significa que las bibliotecas públicas apoyar otros 500 puestos de trabajo en la economía victoriana.

Hay una fuerte relación positiva entre la financiación total de la biblioteca y las visitas a la misma. Y lo que es más importante, también hay una relación positiva entre la financiación recurrente de la biblioteca per cápita y los beneficios netos generados per cápita. Esto indica que si la financiación per cápita aumenta, los beneficios netos per cápita generados también aumentarán. Por consiguiente, la inversión en servicios de biblioteca pública en toda Victoria puede incrementarse sin temor a que disminuyan los beneficios de la inversión.

Las bibliotecas públicas son financiadas principalmente por el gobierno local con el apoyo del gobierno regional. Para que los beneficios de los servicios de las bibliotecas públicas continúen, es vital la financiación continua y significativa del exceso de fondos.