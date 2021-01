Libros antiguos y publicación digital: colecciones en línea del siglo XVIII

Gregg, S. (2021). Old Books and Digital Publishing: Eighteenth-Century Collections Online (Elements in Publishing and Book Culture). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108767415

Esta es una historia de las colecciones en línea del siglo XVIII, una base de datos de más de 180.000 títulos. Publicado por Gale en 2003, ha tenido un enorme impacto en el estudio del siglo XVIII. Como muchos archivos digitales comerciales, el continuo desarrollo de ECCO oscurece sus precedentes. Este libro examina su prehistoria como, primero, un catálogo de ordenador de libros impresos del siglo XVIII, y luego como una colección de microfilms comerciales, antes de pasar a la digitalización y desarrollo de las interfaces para ECCO, así como las diversas asociaciones y acuerdos de licencia de Gale. Un aspecto esencial de este libro es la forma en que explora los debates socioculturales y tecnológicos en torno al acceso a libros antiguos desde la década de 1930 hasta la actualidad: Stephen Gregg demuestra cómo estos contextos dan forma poderosamente a la forma en que ECCO funciona hasta el día de hoy.