Revisión por pares: PloS One y el cambio institucional en la investigación

Eve, M., Neylon, C., O’Donnell, D., Moore, S., Gadie, R., Odeniyi, V., & Parvin, S. (2021). Reading Peer Review (Elements in Publishing and Book Culture). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108783521

Texto completo

Este libro describe por primera vez la base de datos de informes de revisión por pares en PLOS ONE, la revista científica más grande del mundo, a la que los autores tuvieron un acceso único. Específicamente, este presenta los contextos e historias de fondo de la revisión por pares, las sensibilidades del manejo de datos de este tipo de investigación, las propiedades típicas de los informes de la revista a los que los autores tuvieron acceso, y una taxonomía de los informes. Esta obra única ofrece, por tanto, un conjunto de perspectivas convincentes y sin precedentes sobre la evolución del examen por homólogos en el siglo XXI, en un momento político crucial para la transformación de la ciencia. Sin embargo, también presenta un estudio sobre el radicalismo y las formas en que se puede decir que la visión de PLOS para la ciencia ha efectuado un cambio en la universidad contemporánea ultraconservadora.