El giro de la red: cambio de perspectivas en las humanidades

Ahnert, R., Ahnert, S., Coleman, C., & Weingart, S. (2021). The Network Turn: Changing Perspectives in the Humanities (Elements in Publishing and Book Culture). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108866804

Texto completo

Vivimos en un mundo interconectado. Las plataformas de redes sociales en línea y la World Wide Web han cambiado la forma en que la sociedad piensa sobre la conectividad. Debido a la naturaleza tecnológica de tales redes, su estudio ha tenido lugar predominantemente dentro de los dominios de la informática y campos científicos relacionados. Pero los estudiosos de las artes y las humanidades utilizan cada vez más los mismos tipos de análisis visual y cuantitativo para arrojar luz sobre aspectos de la cultura y la sociedad hasta ahora ocultos. Este documento sostiene que las redes son una categoría de estudio que atraviesa las barreras académicas tradicionales, uniendo diversas disciplinas a través de una comprensión compartida de la complejidad de nuestro mundo. Además, estamos en un momento en el que es crucial que los estudiosos de las artes y las humanidades se sumen a la crítica de cómo se están aprovechando los datos de las redes a gran escala y el análisis avanzado de las redes con fines de poder, vigilancia y ganancias comerciales.