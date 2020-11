Derechos de la mujer en línea. Cerrar la brecha digital de género para un mundo más igualitario

illustrations by Karen Vermeulen.

Women’s Rights Online. Closing the digital gender gap for a more equal world World Wide Web Foundation, 2020

Texto completo

Internet se ha considerado durante mucho tiempo como una fuerza para una mayor igualdad, rompiendo las barreras para aquellos que antes estaban limitados por su geografía, riqueza, raza, clase y género. Sin embargo, las desigualdades a largo plazo en el acceso y el uso de Internet frenan su promesa igualitaria.

Este informe ofrece una instantánea mundial del estado de la desigualdad de género digital y descubre que incluso cuando las mujeres están cerrando la brecha en el acceso básico a Internet, se enfrentan a una multitud de barreras adicionales para utilizar Internet y participar plenamente en línea.

Sobre la base de grupos de discusión, entrevistas y una encuesta a casi 10.000 mujeres y hombres de cuatro países -Colombia, Ghana, Indonesia y Uganda-, el informe examina estas desigualdades digitales de género, yendo más allá del acceso básico a Internet para analizar también la calidad del acceso que tienen las personas, la forma en que utilizan Internet y las barreras adicionales para el acceso.

Hallazgos clave

Resultados prometedores en el acceso básico : Tres de los cuatro países estudiados tenían divisiones de género relativamente estrechas en el acceso a Internet, aunque en Uganda los hombres siguen teniendo un 43% más de probabilidades de estar en línea que las mujeres. Los datos muestran que a nivel mundial los hombres siguen teniendo un 21% más de probabilidades de estar en línea, llegando al 52% en los países menos adelantados.

Las mujeres crean menos contenido: Cuando las mujeres se conectan a Internet, es menos probable que creen ciertos tipos de contenido. Los hombres son 29% más propensos que las mujeres a publicar comentarios sobre temas políticos, sociales o económicos, y 29% más propensos a vender o anunciar un producto o servicio en línea.

Mayor preocupación por la privacidad : En una serie de categorías de datos personales, las mujeres están más preocupadas por su privacidad que los hombres. Los participantes en los grupos de debate compartieron sus preocupaciones acerca del uso indebido de sus datos personales, incluso en relación con el acoso y el abuso en línea.

Menos confianza en las empresas en línea. Las mujeres también se mostraron más escépticas sobre el uso responsable de sus datos por parte de las empresas tecnológicas. El 54% de las mujeres encuestadas dijeron que no permitirían que las empresas utilizaran sus datos, en comparación con el 47% de los hombres.



Necesitamos urgentemente cerrar la brecha digital de género y asegurarnos de que las mujeres y las niñas puedan participar plenamente en línea sin temer por su seguridad o sus derechos. Hasta que lo hagamos, Internet seguirá trabajando en contra de los avances en la igualdad de género.

Las tecnologías digitales no empoderarán automáticamente a las personas marginadas y romperán las estructuras tradicionales de poder sin una inversión y un compromiso a largo plazo para superar las desigualdades existentes en línea. Este informe destaca las áreas clave, con medidas específicas, en las que los gobiernos y las empresas deben centrarse para hacer posible un mundo digital verdaderamente inclusivo en cuanto al género: