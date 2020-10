Museo de Bibliotecología Obsoleta (MOLISCI)

Un cajón de catálogo de tarjetas que contiene tarjetas para recursos electrónicos

Step Inside The Museum of Obsolete Library Science October 14, 2020 John Lindaman, Manager of Technical Services, Thomas J. Watson Library

Ver noticia

Existe la idea errónea de que los bibliotecarios como profesión son conservadores. No políticamente conservadores, sino literalmente conservadores, es decir, dados a conservar las cosas viejas. En realidad, nada podría estar más lejos de la verdad: a menudo estamos a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías y siempre buscamos la forma más eficiente y actualizada de ayudar a nuestros usuarios.

Tubos de suministro neumáticos

La Biblioteca Thomas J. Watson, acaba de inaugurar el The Museum of Obsolete Library Science. La idea del proyecto se inició cuando tres bibliotecarios empezaron a trabajar en Watson Library allá por el año 2003, todavía quedaban restos del viejo mundo. Impresoras matriciales de puntos, interfaces de pantalla verde del OPAC del primer Sistema integrado de biblioteca (ILS), ficheros de tarjetas… A medida que las bibliotecas continuaron modernizándose, muchos de los objetos fueron siendo descartados porque ya no eran útiles. Afortunadamente, los ex bibliotecarios de Watson John Lindaman, Erika Hauser y Dan Lipcan decidieron que deberían preservar algo de esta cultura material, y nació el The Museum of Obsolete Library Science (MOLISCI).

Sellos

El museo reúne muchos de estos objetos que un día fueron la vanguardia de los servicios bibliotecarios y que integran desde los antiguos catálogos de fichas de la biblioteca, tampones de sellos, terminales tontos y teclados del primer OPAC, manuales, cartuchos de datos para hacer copia de seguridad, libros de registro y otros más.

teclado del primer OPAC

A medida que nuestra profesión se mueve cada vez más en línea, tenemos menos reliquias físicas extrañas del pasado que nos recuerdan como trabajábamos en el pasado. Incluso es posible que la gente no recuerde bien para qué solían ser utilizadas. Ese es el objetivo de este museo.