Las guerras del derecho de autor: Tres siglos de batalla transatlántica

Baldwin, Peter. The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle. Peter Baldwin, 2014

Texto completo

Las guerras por el derecho de autor de hoy en día pueden parecer sin precedentes. Provocadas por la revolución digital que ha hecho del derecho de autor -y su violación- parte de la vida cotidiana, las luchas por la propiedad intelectual han enfrentado a los creadores, Hollywood y los gobiernos contra los consumidores, los piratas, Silicon Valley y los defensores del acceso abierto. Pero aunque se puede perdonar a la generación digital que piense que la disputa entre, por ejemplo, la industria editorial y Google es completamente nueva, las guerras por el derecho de autor se remontan en realidad a tres siglos atrás, y su historia es esencial para entender las batallas de hoy. Las guerras por el derecho de autor -la primera gran historia transatlántica del derecho de autor desde sus orígenes hasta hoy- nos cuenta esta importante historia. Peter Baldwin explica por qué las guerras por el derecho de autor siempre han estado impulsadas por una tensión fundamental. ¿Debería el derecho de autor asegurar a los autores y a los titulares de derechos reclamaciones duraderas, como en Europa continental? ¿O debería el derecho de autor preocuparse principalmente por dar a los consumidores un acceso fácil y barato a una cultura compartida, como en Gran Bretaña y América? The Copyright Wars describe cómo triunfó el enfoque continental, aumentando dramáticamente las demandas de los titulares de derechos. El libro también cuenta la historia ampliamente olvidada de cómo América pasó de ser uno de los principales oponentes al derecho de autor y pirata en los siglos XVIII y XIX a convertirse en el policía de la propiedad intelectual del mundo a finales del siglo XX. Al convertirse en un exportador cultural neto y sus industrias de contenidos vieron su ventaja en la ideología continental de derechos de autor fuertes, los Estados Unidos invirtieron su posición sobre el derecho de autor, debilitando su compromiso con el ideal de la ilustración universal, una historia que revela que los actuales defensores del acceso abierto son herederos de una venerable tradición americana.