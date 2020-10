Alfabetización web de verificación de hechos para estudiantes… y otras personas que se preocupan por los hechos.

Caulfield, Mike. Web Literacy for Student Fact-Checkers …and other people who care about facts. Pressbook, 2020

Texto completo

PDF

‘Web Literacy for Student Fact Checkers’ de Caulfield (2017) es una lectura valiosa para estudiantes de secundaria y postsecundaria que utilizan Internet para completar sus estudios. La lectura de capítulos y las actividades sobre verificación de datos se pueden adaptar para cursos de humanidades y desarrollo estructurados en torno a publicaciones periódicas en línea y otras realidades. Dado que ‘Web Literacy …’ es un texto introductorio, no aborda todos los temas sobre alfabetización digital, ciudadanía digital y verificación de datos. Sin embargo, es muy adecuado para cursos de encuestas.