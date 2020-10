Retractacion de un grupo de investigadores que utilizaron datos falsos

Researchers face disciplinary action as dozens of their studies fall under scrutiny. Retraction Watch, 2020

Un grupo de investigadores de obstetricia en el Medio Oriente se enfrenta a una acción disciplinaria después de que surgieron preguntas sobre la validez de los datos en docenas de sus estudios publicados.

La historia, que involucra ensayos clínicos contaminados, doctorados potencialmente fabricados, hallazgos de mala conducta que fueron ignorados, acusaciones de simpatías terroristas y revistas que no responden, requiere un tiempo para un análisis detallado.

Utilizando técnicas similares a las de John Carlisle, el anestesista inglés que ayudó a exponer los engaños de datos de Yoshitaka Fujii y otros, el grupo de Bordewijk examinó más de cerca 24 estudios de Badawy, miembro del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, y 11 de Abu Hashim, todos publicados entre 2006 y 2016. De esos 35 artículos, los investigadores encontraron 27 con resultados problemáticos.

En febrero, el grupo, dirigido por Ben Mol, un obstetra / ginecólogo de la Universidad de Monash, envió una carta a los editores de las revistas involucradas para alertarlos sobre su investigación.

blemáticos durante aproximadamente ocho meses, el grupo de Mol notificó a los editores antes de publicar su artículo en EJOG , pero hasta la fecha solo se han retirado unos pocos.

Badawy ha perdido cuatro artículos en Fertility & Sterility derivados de la investigación. Según el aviso de retractación del artículo de 2007 “Clomiphene citrate or aromatase inhibitors for superovulation in women with unexplained infertility undergoing intrauterine insemination: a prospective randomized trial”