La brecha digital y COVID-19: Percepciones de los profesores sobre las desigualdades en el acceso a Internet de los estudiantes y la participación en el aprendizaje remoto

The Digital Divide and COVID-19: Teachers’ Perceptions of Inequities in Students’ Internet Access and Participation in Remote Learning. RAND, 2020

Texto completo

Los investigadores de RAND investigan la relación entre los informes de los maestros sobre el acceso a Internet de sus estudiantes y su interacción con los estudiantes y las familias durante el cierre de escuelas relacionadas con la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Estos datos se extrajeron de la Encuesta Estadounidense de Recursos Educativos, que se envió en mayo y junio de 2020 e incluyó preguntas a los maestros sobre su docencia durante el cierre de escuelas como resultado de la pandemia COVID-19.

Las respuestas de los maestros a una pregunta abierta sobre los mayores desafíos educativos durante el cierre de escuelas relacionadas con la pandemia sugieren que su capacidad para comunicarse con los estudiantes y sus familias a menudo se vio limitada por la falta de Internet o tecnologías apropiadas en el hogar de los estudiantes (por ejemplo, dispositivos) .

Solo el 30 por ciento de los maestros en las escuelas de alta pobreza informaron que todos o casi todos sus estudiantes tenían acceso a Internet en el hogar, en comparación con el 83 por ciento de los maestros en las escuelas de baja pobreza.

El porcentaje de maestros que informaron que todos o casi todos sus estudiantes tenían acceso a Internet en el hogar varió mucho según el estado. Los datos sugieren que la pobreza es un gran predictor del acceso a Internet en el hogar y también que, según los informes de los maestros, los estudiantes en hogares de alta pobreza tenían muchas menos probabilidades de tener acceso a Internet en algunos estados en comparación con otros.