Panorama de la educación 2020: por qué los datos son cruciales durante la crisis del COVID-19

Education at a Glance 2020: Why the data is crucial during the COVID-19 crisis. París: OCDE, 2020

Texto completo





Los responsables de la formulación de políticas trabajan para dar una respuesta a la crisis, las estadísticas de educación desempeñarán un papel fundamental a la hora de informar las decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. La edición 2020 del informe Education at a Glance proporciona una descripción general completa de los sistemas educativos en los países miembros y socios de la OCDE, incluidos indicadores detallados en todos los niveles de educación, con un enfoque en la educación vocacional en particular. La publicación proporciona un conjunto de datos para consultar y estudiar detenidamente, y arroja luz sobre indicadores importantes que no solo dan forma a la educación, sino que serán fundamentales para monitorear durante y después de la crisis.

Aquí hay seis de esos indicadores para vigilar particularmente de cerca:

1. La proporción del gasto público en educación

2. Movilidad de estudiantes internacionales

3. Desempleo por nivel educativo

4. Tiempo de instrucción

5. Tamaño de la clase

6. La proporción de estudiantes matriculados en programas profesionales