Reflexiones sobre colecciones colectivas

Lavoie, Brian ; Dempsey, Lorcan, Malpas, C.

Reflections on Collective Collections. College & Research Libraries

Vol 81, No 6 (2020)

September 2020

DOI: 10.5860/crl.81.6.981

Texto completo

Las colecciones colectivas son múltiples colecciones locales descritas y / o administradas como una sola colección. La construcción, comprensión y puesta en funcionamiento de colecciones colectivas es un aspecto cada vez más importante de la gestión de colecciones para muchas bibliotecas.

Este artículo presenta algunas ideas generales sobre colecciones colectivas, extraídas de una serie de estudios realizados por OCLC. Estos conocimientos identifican características sobresalientes de muchas colecciones colectivas y sirven como punto de partida para desarrollar estrategias basadas en colecciones colectivas para las prioridades de la biblioteca como impresión compartida, digitalización y descubrimiento y cumplimiento a escala grupal.