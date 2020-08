¿Dónde están los autores y autoras negras? Literatura afrobrasileña en las colecciones de las bibliotecas públicas brasileñas.

Tanus, Gustavo and Tanus, Gabrielle Francinne Onde estão os autores e autoras negras? A literatura afro-brasileira nos acervos das bibliotecas públicas brasileiras. Diacrítica, 2020, vol. 34, n. 2, pp. 249-263.

Texto completo

Las bibliotecas públicas son instituciones sociales cuya misión es servir a todos los miembros de la comunidad en la que se encuentran. Pensando en la realidad brasileña (compuesta por una mayoría de morenos y negros), en la importancia de la lectura literaria para la formación del lector y en la representatividad de las colecciones de las bibliotecas públicas, esta investigación se unió a las colecciones de las bibliotecas públicas estatales brasileñas con el fin de verificar la presencia de autores negros de la literatura afrobrasileña. Se centró en las siguientes variables: género, nacimiento, naturalidad, presencia y ausencia de los autores y sus obras en las colecciones de catorce bibliotecas que ponen a disposición el catálogo en línea. La investigación descriptiva reveló que no hay una incorporación adecuada de los libros de literatura afrobrasileña en las colecciones de las bibliotecas públicas, lo que compromete una democratización de la biblioteca, como se desea e indispensable. Por lo tanto, es necesario discutir otra formación y desarrollo de la colección para promover una “reparación de las colecciones” de las bibliotecas públicas, con el fin de descolonizar la mirada, para hacer posible el acceso al legado bibliográfico, especialmente de la literatura, de los escritores y escritores negros, para que puedan constituir espacios democráticos y representativos de la sociedad brasileña.

As bibliotecas públicas são instituições sociais que têm como missão atender a todos da comunidade onde elas se inserem. Pensando na realidade brasileira (composta por maioria parda e negra), na importância da leitura literária para a formação do leitor e na representatividade dos acervos das bibliotecas públicas, esta pesquisa adentrou aos acervos das bibliotecas públicas estaduais brasileiras a fim de verificar as presenças dos autores e autoras negras de literatura afro-brasileira. Concentrou-se nas seguintes variáveis: sexo, nascimento, naturalidade, presenças e ausências dos autores e autoras e suas obras nos acervos de catorze bibliotecas que disponibilizam a consulta ao catálogo online. A pesquisa descritiva revelou que não há uma incorporação devida de livros de literatura afro-brasileira nos acervos das bibliotecas públicas, o que compromete uma democratização da biblioteca, como se deseja e como é indispensável. Sendo assim, é preciso discutir uma outra formação e desenvolvimento do acervo no sentido de promover uma ‘reparação dos acervos’das bibliotecas públicas, de maneira a descolonizar o olhar, a fim de possibilitar o acesso ao legado bibliográfico, sobretudo de literatura, de escritoras e escritores negros, para que elas possam constituir em espaços democráticos e representativos da sociedade brasileira.