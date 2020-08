Medición del valor económico de los datos y de los flujos de datos

Measuring the economic value of data and cross-border data flows. A business perspective. Paris: OCDE, 2020

La cantidad y variedad de datos que las empresas reúnen, agregan y analizan ha aumentado drásticamente en los últimos años. En este documento se investiga cómo se puede conceptualizar y medir el valor económico de los datos desde una perspectiva empresarial. El informe examina la monetización de los datos como una estrategia para desarrollar nuevos modelos empresariales o mejorar los tradicionales, y propone una nueva taxonomía para los datos que se centra en la medición de su valor empresarial. En el documento también se examina la forma en que las diferentes características y tipos de datos afectan al valor económico, antes de examinar el papel de los flujos de datos transfronterizos como factor clave de nuestra economía mundial. Como parte de este debate, se presenta el concepto de “cadena de valor de los datos mundiales”, basado en la idea de que la digitalización permite el desprendimiento físico de la recopilación, el análisis, el almacenamiento y la monetización de los datos. El documento concluye con un resumen y un debate sobre las vías más prometedoras para medir el valor económico de los datos.