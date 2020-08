Interoperabilidad social en el apoyo a la investigación: asociaciones entre campus y la empresa de investigación universitaria

Rebecca Bryant, Annette Dortmund

Brian Lavoie, “Social Interoperability in Research Support: Cross-Campus Partnerships and the University Research Enterprise”. OCLC Research Report. 2020

Para desarrollar sólidos servicios de apoyo a la investigación a lo largo de todo el ciclo de vida de la investigación, las personas y unidades de toda la universidad, incluida la biblioteca, deben colaborar a través de acuerdos internos. La interoperabilidad social eficaz —la creación y el mantenimiento de relaciones laborales entre individuos y unidades organizativas— en la educación superior requiere un conocimiento profundo de los socios del campus.

El informe de OCLC Research “Social Interoperability in Research Support: Cross-Campus Partnerships and the University Research Enterprise” explora las normas sociales y estructurales que dan forma a la colaboración entre campus y ofrece un modelo conceptual de las partes interesadas clave de la universidad en el apoyo a la investigación. La información sobre sus objetivos, intereses, experiencia y, lo que es más importante, la importancia de las relaciones entre campus en su trabajo se sintetizó a partir de entrevistas realizadas con profesionales de una amplia gama de partes interesadas del campus en apoyo a la investigación. El informe describe la red de unidades del campus involucradas tanto en la provisión como en el consumo de las principales categorías de servicios de apoyo a la investigación, y concluye con recomendaciones para establecer y mantener relaciones exitosas entre campus.