Permanencia del COVID 19 en los materiales de la biblioteca: audiolibros USB, DVD, Bolsas de Almacenamiento, Contenedores de Almacenamiento y Plexiglás

REALM Project: Test 3 Results Now Available (Talking Book USB Cassettes, DVD, Storage Bags, Storage Containers, and Plexiglass). OCLC 2020

Texto completo

El proyecto REALM ha publicado los resultados de la tercera ronda de pruebas de laboratorio de Battelle para COVID-19 en cinco materiales de base plástica: casetes USB de libros hablados, DVD, bolsas de almacenamiento, contenedores de almacenamiento y plexiglás.

Los resultados de la Prueba 1 y la Prueba 2 se publicaron el 22 de junio y el 20 de julio de 2020, respectivamente; la Prueba 3 comenzó el 10 de julio de 2020. Los estudios se realizaron aplicando el virulento virus del SARS-CoV-2 en cinco materiales mantenidos a temperatura ambiente estándar (68°F a 75°F) y en condiciones de humedad relativa (30 a 50 por ciento).

Los extractos de las muestras de prueba fueron ensayados en células Vero E6 (ATCC CRL-1586, Manassas, VA, USA), y después de una incubación de 72 horas a 37°C con 5% de CO2, se observaron las placas de ensayo TCID50 para CPE. La matriz de prueba cubrió cinco puntos de tiempo (T, o día): T0, T2, T3, T4 y T5. Como se muestra en la Tabla 2 y la Figura 3, en T0, se observó una reducción de 1,2 a 1,5 log (LR) en todos los materiales. Una vez seco, la tasa de atenuación disminuyó y para el día 5, dos materiales (la bolsa de almacenamiento y el DVD) se habían atenuado por debajo del nivel de detección para el ensayo, lo que significa que no se observó CPE en el extracto sin diluir colocado en las células Vero. El SARS-CoV-2 recuperable todavía se podía observar en el casete USB, el contenedor de almacenamiento y el plexiglás hasta el día 5, aunque todos estaban por debajo del LOQ.