El estado de la producción y el acceso a las revistas

Cody, Brian (2020), Scholastica survey: The State of Journal Production and Access, v3, Dryad, Dataset, 2020

Texto completo

Se trata de una encuesta global que abarca todas las disciplinas editoriales académicas y da la bienvenida a la retroalimentación de los programas de publicación de todos los tamaños. La representación de la encuesta ha sido muy amplia, con respuestas de miembros de organizaciones de publicaciones académicas de 26 países en diversas funciones, que van desde los dirigentes principales a los editores de revistas y el personal técnico. El objetivo de esta encuesta es ayudar a los editores de revistas de la sociedad y la universidad y a los interesados a calibrar el estado actual de la producción y el acceso entre las organizaciones editoriales independientes y lo que están priorizando en el futuro.