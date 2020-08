Nueva Orleans lanzará ‘centros comunitarios de aprendizaje’ en bibliotecas y centros recreativos para ayudar a los estudiantes sin acceso a Internet

New Orleans will launch ‘community learning hubs’ at libraries, rec centers to help students without internet access by MARTA JEWSONAUGUST. The Lens 5, 2020

Mientras los estudiantes de Nueva Orleans se preparan para comenzar el año escolar de forma remota, la ciudad se prepara para utilizar las bibliotecas públicas y las instalaciones recreativas para albergar “centros de aprendizaje comunitario” donde los niños en edad escolar pueden acceder a Internet en un entorno tranquilo y supervisado para el aprendizaje virtual.

La “brecha digital”, la brecha entre quienes tienen y no tienen acceso a la tecnología e Internet, sigue siendo una gran preocupación entre los funcionarios públicos de la ciudad. La idea fue impulsada por la decisión del distrito de Escuelas Públicas de NOLA.

Los “centros de aprendizaje” tendrán como objetivo servir a los estudiantes que carecen de acceso a Internet en el hogar, que no cuentan con la supervisión de un adulto durante el día o que tienen un ambiente en el hogar que podría distraer la atención de las tareas escolares.

En todo el país, pequeños grupos de padres han contratado colectivamente maestros o niñeras, formando lo que se llama “grupos pandémicos”, para supervisar y enseñar a los niños en edad escolar durante el día. Los centros de aprendizaje parecen tener la intención de poner algo similar a disposición de las familias que quizás no puedan pagarlo.

Actualmente, la ciudad planea abrir de tres a cuatro “centros” para niños entre las edades de 6 y 18 a partir del 17 de agosto. Las ubicaciones aún no se han anunciado y no está claro cuánto tiempo permanecerán abiertas. Pero la cantidad de sitios podría aumentar si hay demanda.

Los centros de aprendizaje basados ​​en la biblioteca estarán abiertos para aquellos que aún no tengan acceso a Internet o para los estudiantes que necesiten un lugar tranquilo y supervisado para trabajar.