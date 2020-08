Nuevas bibliotecas en edificios antiguos: la reutilización creativa de estructuras en desuso

“New Libraries in Old Buildings: The Creative Reuse of Disused Structures” and edited by Petra Hauke, Karen Latimer and Robert Niess. The Hague: IFLA, 2020

El libro titulado ““New Libraries in Old Buildings: The Creative Reuse of Disused Structures” editado por Petra Hauke, Karen Latimer y Robert Niess, se publicará en 2020. Estará GRATIS en abierto en formato digital y podrá también comprarse en tapa dura.

La sostenibilidad y la conciencia ambiental son cuestiones clave a nivel mundial, y el mundo de las bibliotecas está comprometido a desempeñar su papel en la protección del planeta. La implementación de estrategias sostenibles está cada vez más presente en la mayoria de las bibliotecas.

El nuevo libro será publicado en acceso abierto por De Gruyter y es posible gracias a la colaboración entre ENSULIB y la Sección de Edificios y Equipamiento de Bibliotecas de la IFLA (LBES) . Lleva la sostenibilidad un paso más allá y muestra cómo transformar con sensibilidad los edificios históricos existentes en bibliotecas hermosas y funcionales es tanto un desafío como una empresa muy satisfactoria.

Se discute una amplia gama de adaptaciones creativas que incluyen graneros, un patio, iglesias, fábricas, estaciones de bomberos, una tienda de comestibles, un hospital, salas de locomotoras, una oficina de correos, un mercado de ganado y un matadero.