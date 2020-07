Privacidad de datos para la Red Inteligente

Herold, R. and C. Hertzog. [e-Book] Data Privacy for the Smart Grid, Taylor & Francis, 2015.

Muchos libros de Smart Grid incluyen “privacidad” en su título, pero sólo tocan la privacidad, con la mayoría de la discusión centrada en la seguridad cibernética. Llenando este vacío de conocimiento, Data Privacy for the Smart Grid proporciona una clara descripción del ecosistema de la Smart Grid, presenta una guía práctica sobre sus riesgos de privacidad y detalla las acciones necesarias para proteger los datos generados por las tecnologías de la Smart Grid.