Consecuencias de la crisis COVID-19 en el mercado del libro

“Consequences Of The COVID-19 Crisis On The Book Market”. Report From The Federation Of European Publishers, 2020

Texto completo

La publicación de libros ha sido severamente afectada por el cierre de librerías, así como por libros que se consideran productos no esenciales en algunos países. Durante y después del período de aislamiento que afectó a la mayor parte del continente, la Federación de Editores Europeos recopiló información de sus miembros: 29 asociaciones nacionales de editores de libros, revistas académicas y materiales educativos de toda Europa, sobre el impacto del COVID-19 crisis en la publicación de libros. Ahora, cuatro meses después del inicio de la emergencia en Europa, ha publicado un informe de inventario que arroja algo de luz sobre lo que sucedió con la publicación en los últimos meses, mostrando el alcance del daño sufrido por el sector.