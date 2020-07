¿Cómo vender libros en 2020?: poniéndolos cerca del papel higiénico

How to Sell Books in 2020: Put Them Near the Toilet Paper. Por Elizabeth A. Harris Publicado el 22 de julio de 2020Actualizado el 23 de julio de 2020, 12:46 a.m. ET

Las ventas de libros aumentaron esta primavera en las grandes tiendas, que permanecieron abiertas y almacenaron artículos esenciales, mientras que otras tiendas cerraron.

Si quiere vender libros durante una pandemia, resulta que uno de los mejores lugares para hacerlo es al alcance de la mano de huevos, leche y pañales.

Cuando el coronavirus obligó a los Estados Unidos a cerrar esta primavera, tiendas como Walmart y Target, que fueron etiquetadas como esenciales, permanecieron abiertas. Entonces, cuando los consumidores ansiosos se abastecían de frijoles y pasta, también compraban libros de bolsillo y novelas, y las ventas de libros en esas tiendas se dispararon.

“Venden comestibles, venden papel higiénico, venden todo lo que la gente necesita durante este tiempo, y están abiertos”, dijo Suzanne Herz, la editorial de Vintage / Anchor. “Si estás allí y estás haciendo la compra habitual caminas por el pasillo piensas: ‘Oh, estoy aburrido, necesito un libro o un rompecabezas’, ahí está”.

Las grandes tiendas generalmente no revelan cuánto venden de productos en particular, pero la gente de la industria editorial dice que las ventas aumentaron significativamente en estas tiendas. En algunos casos, según los ejecutivos de publicación, las ventas de libros se triplicaron o cuadruplicaron.

Además de la ventaja de estar abiertos, las tiendas como Target pudieron intervenir cuando Amazon retiró la entrega de algunos productos, como libros y juguetes, por lo que podría priorizar artículos para el hogar y suministros médicos en demanda.

Walmart ofrece una gran cantidad de ficción comercial, libros sobre temas como la autoayuda y la pérdida de peso, así como libros para niños. Gran parte de la selección de Target está dirigida a lectores femeninos. Costco vende muchos clásicos, como “El mago de Oz” y Jane Austen, junto con libros de trabajo para niños.

Incluso en tiempos normales, las ventas de libros en los estantes de un Target o Walmart son importantes, cuando una de estas cadenas tiene un título de interés, la gente compra muchas copias, hasta 30.000, una cantidad significativa en una industria donde una tirada de 50.000 libros se considera una gran apuesta.