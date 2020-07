Apoyo a la investigación académica: oportunidades actuales y nuevas para bibliotecas universitarias

Ngoc-Yen Tran, Emily K. Chan. Supporting Scholarly Research: Current and New Opportunities for Academic Libraries. Chicle, 2020

Texto completo

Para analizar el apoyo actual y emergente de la biblioteca académica para cambiar los flujos de trabajo de investigación, los investigadores encuestaron a bibliotecarios universitarios y entrevistaron a administradores de bibliotecas universitarias en los Estados Unidos y Canadá. El objetivo del estudio de método mixto fue investigar cómo las bibliotecas universitarias buscan profundizar su apoyo a las actividades de investigación dentro de la identificación de oportunidades de financiación, gestión de datos de investigación y servicios de datos, publicación y difusión de trabajos académicos, y recopilación de métricas e impactos de investigación.