Implementación de planes de marketing en la biblioteca universitaria: reglas, roles y definiciones

Emily Hauser. Implementing Marketing Plans in the Academic Library: Rules, Roles, and Definitions. Chicle, 2020

Dentro de la biblioteconomía actual existe un consenso ampliamente compartido de que el marketing es necesario para la salud continua de nuestras instituciones, tanto públicas como académicas. El acuerdo general parece ser que las fuerzas del mercado (los Googles y los Amazon del mundo, junto con la Gran Recesión y los presupuestos reducidos) requieren que seamos más firmes al defender nuestro lugar y persuadir a los usuarios potenciales para que elijan bibliotecas. Sin embargo, fuera de las páginas de libros y documentos como este, hay muy poco consenso sobre lo que implica el marketing. Este documento técnico aborda estos temas dentro de una discusión más amplia sobre el papel del marketing en el funcionamiento de una biblioteca universitarias; ayuda en el desarrollo de una terminología de trabajo compartida; se basa en ejemplos accionables de bibliotecas universitarias de diferentes tamaños y presupuestos; y ultimamente,