Una taxonomía estándar para la revisión por pares

A Standard Taxonomy for Peer Review Version 1.0. STM, the International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, 2020

STM, la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos, ha reconocido la necesidad de identificar y estandarizar definiciones y terminología en las prácticas de revisión por pares para ayudar a alinear la nomenclatura a medida que más editores abren nuevos modelos de revisión por pares. Una taxonomía de revisión por pares que se utiliza entre los editores ayudará a hacer que el proceso de revisión por pares para artículos y revistas sea más transparente, y permitirá a la comunidad evaluar y comparar mejor las prácticas de revisión por pares entre diferentes revistas. Con estos antecedentes, STM ha establecido un grupo de trabajo para desarrollar tales definiciones estandarizadas y recomendaciones de mejores prácticas asociadas.