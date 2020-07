Conceptualización de las actividades de curación de datos en dos bibliotecas universitarias

Lafferty-Hess, S., Rudder, J., Downey, M., Ivey, S., Darragh, J. and Kati, R., 2020. Conceptualizing Data Curation Activities Within Two Academic Libraries. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 8(1), p.eP2347. DOI: http://doi.org/10.7710/2162-3309.2347

A medida que los patrocinadores y las revistas crean políticas que requieren una gestión y un intercambio de datos eficaces, muchas instituciones han desarrollado programas de gestión de datos de investigación (RDM) para ayudar a los investigadores a cumplir con estos mandatos. Si bien no existe un conjunto estándar de servicios para estos programas de RDM, algunas instituciones, particularmente aquellas con repositorios que aceptan depósitos de datos, brindan servicios de conservación de datos como una forma de agregar valor a los datos de investigación y ayudar a que los datos sean más accesibles y reutilizables. Las comunidades de partes interesadas dentro del campo, como la Red de Conservación de Datos (DCN), también están desarrollando pautas, procedimientos y mejores prácticas para apoyar y expandir las prácticas de conservación de datos.

Este documento examina las actividades de conservación de datos definidas por el DCN, y describe una actividad realizada por el personal de la biblioteca en la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill para crear un modelo estructurado de estas tareas para conceptualizar y comunicar más fácilmente la conservación de datos dentro de estos dos entornos institucionales. El propósito de este documento es describir cómo este modelo proporcionó una base para la implementación y expansión de los servicios de conservación de datos en cada institución y concluye con las lecciones generales aprendidas.

A medida que desarrollamos nuestros servicios, las bibliotecas tienen la oportunidad de hacer que el trabajo de curaduría, a menudo invisible, sea más transparente. Este documento tiene como objetivo proporcionar un punto de referencia para otras bibliotecas a medida que consideran cómo ampliar sus programas de conservación de datos, así como contribuir a las discusiones sobre la priorización de los servicios, la evaluación del programa y la comunicación con las partes interesadas.