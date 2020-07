Retorno de la inversión en bibliotecas – Revisión de las evidencias de los últimos 10 años

Library Return on Investment – Review of Evidence from the Last 10 Years. The Hague: IFLA, 2020

Texto completo

Durante las últimas décadas, las bibliotecas han estado explorando varias formas de evaluar y demostrar su valor y contribución a los usuarios y las comunidades. El retorno de la inversión es un método comúnmente utilizado para demostrar el valor, y una nueva publicación de IFLA ofrece una visión general de los estudios de ROI en varios sectores de bibliotecas en los últimos 10 años.

Los métodos para medir el ROI y cuantificar el valor del trabajo de las bibliotecas varían según los diferentes estudios, y, comprensiblemente, distintos tipos de bibliotecas adquieren roles significativamente diferentes, por lo que también hay una variación entre los métodos de medición y cuantificación de los beneficios en los sectores de bibliotecas.

Esta publicación revisa la forma en que diferentes tipos de bibliotecas han medido el valor de su trabajo y el retorno de la inversión en los últimos diez años. A medida que los servicios de la biblioteca evolucionan, también lo hace su comprensión de cómo evaluar su valor e impacto, y esta revisión tiene como objetivo ilustrar los diversos enfoques para medir el ROI de la biblioteca entre y dentro de diferentes sectores.