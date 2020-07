Los sistemas de recomendación pueden aumentar las citas

Paul Kudlow. “The Citation Advantage of Promoted Articles in a Cross-Publisher Distribution Platform” JASIST 2019

Los sistemas de recomendación que promueven artículos relacionados en las plataformas de los editores aumentan las citas según un nuevo estudio.

TrendMD es un sistema automatizado que opera directamente desde sitios web de revistas para recomendar contenido relevante a través de la red TrendMD. Los enlaces recomendados se basan en el contenido del artículo, el historial del lector y el historial de otros lectores. No es diferente a las recomendaciones que uno vería al comprar en línea, transmitir películas o música. Las recomendaciones aparecen en la parte inferior de un documento en línea siguiendo las referencias de los autores.

Actualmente hay una escasez de estrategias basadas en evidencia que han demostrado aumentar las citas de artículos revisados ​​por pares después de su publicación. Se realizó un ensayo controlado aleatorio de 12 meses para examinar si la promoción de enlaces de artículos en una plataforma de distribución en línea entre editores (TrendMD) afecta las citas. En total, 3.200 artículos publicados en 64 revistas revisadas por pares en ocho áreas temáticas se asignaron al azar en bloque a nivel de materia al grupo TrendMD ( n = 1.600) o al grupo control ( n =1,600) del estudio. Los resultados primarios compararon las citas medias de artículos asignados al azar a TrendMD después de 12 meses. Los artículos asignados al azar a TrendMD mostraron un aumento del 50% en las citas medias en relación con el control a los 12 meses. La diferencia en las citas medias a los 12 meses para los artículos asignados al azar a TrendMD versus control fue 5.06, intervalo de confianza del 95% [2.87, 7.25], fue estadísticamente significativa ( p <.001) y se encontró en tres de las ocho áreas temáticas. A los 6 meses posteriores a la publicación, los artículos asignados al azar a TrendMD mostraron un menor, pero estadísticamente significativo ( p= .005), 21% de aumento en las citas medias, en relación con el control. Hasta donde se sabe, este es el primer ensayo controlado aleatorio que demuestra cómo se puede usar una intervención para aumentar las citas de artículos revisados ​​por pares después de que se hayan publicado.